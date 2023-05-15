Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara başlayacak olan Beşiktaş, Bazı isimlerle yollarını ayıracak. Welinton ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlı ekip, Kolombiyalı stoperi takviye edecek. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan ve ince eleyip sık dokuyan siyah beyazlılarda takviye düşünülen mevkilerden biri de stoper bölgesi... Fotomaç'ın haberine göre sezon sonu Welinton ile yolları ayıracak olan Kara Kartal'da listeye alınan yeni isim İngiliz ekibi Everton'da oynayan Yerry Mina olmuştu. Siyah-beyazlılar, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Kolombiyalı savunmacı için çalışmalara başlayan yönetim, işi bir sonraki aşamaya taşıdı. 1.95 boyundaki Yerry Mina'nın menajeriyle temasa geçildi ve bu hafta içine randevu alındı.

AY SONUNA KADAR BİTİRECEK

Gelen haberlere göre Beşiktaşlı idarecilerin görüşme gününe kadar oyuncuya yapılacak olan teklifine son şeklini vereceği belirtildi. Sezon sona ermeden Bossman kuralından yararlanıp başka talipleri de olan 28 yaşındaki sağ stoperi sezon bitmeden ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu ay sonuna kadar operasyonu tamamlamak istiyor. Everton'da bu sezon 5 maçta görev alıp 1 gol kaydeden Mina'yla başta Premier Lig olmak üzere LaLiga ve İtalya Serie A'dan da kulüplerin ilgisi bulunuyor.

28 yaşındaki Yerry Mina'nın transfermarkt güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında.