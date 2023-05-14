TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Arjantinli orta saha! İlk temas kuruldu

Gelecek sezonun planlamasına başlayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'i isteği doğrultusunda hareket ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan Beşiktaş, rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi. Kartal, yıldız isimle ilk teması kurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)