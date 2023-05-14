Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, Şenop Güneş'in takıma gelişi ile birlikte yükselişe geçti.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Arjantinli orta saha! İlk temas kuruldu
Gelecek sezonun planlamasına başlayan siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'i isteği doğrultusunda hareket ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan Beşiktaş, rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi. Kartal, yıldız isimle ilk teması kurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.05.2023- 18:41
Siyah-beyazlılar tecrübeli hoca ile şampiyonluk yarışına katıldı.
Avrupa kupalarına katılmak isteyen Kartal, diğer yandan transfer harekatını da sürdürüyor.