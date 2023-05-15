Beşiktaş, iki başarılı futbolcusu Mert Günok ve Salih Uçan'la sözleşme uzatma kararı almıştı. Siyah-beyazlı yönetimin her iki futbolcu için de düşündüğü rakamlar belli oldu.

Sabah'ın haberine göre; yönetim, 1 yıl daha kontratı bulunan Mert Günok'la 2 yıllık sözleşme uzatmayı planlıyor. Yıllık 10 milyon TL alan milli kaleciye 15 milyon TL teklif edilecek. 34 yaşındaki eldiven de Beşiktaş ile nikah tazeleyerek yoluna devam etmeyi istiyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin, haziran ayı gelmeden bitmesi bekleniyor.

Bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Salih Uçan ise teknik direktörü Şenol Güneş'in de gözüne girmiş durumda. 29 yaşındaki orta saha ile 2 yıllık yeni anlaşma yapmak isteyen yönetim, 8 milyon TL ücretini de 15 milyon TL'ye çıkarmayı önerecek. Anlaşma sağlanması halinde yıldız futbolcunun kazancı yaklaşık iki katına çıkmış olacak.