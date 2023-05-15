Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Transfer...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu gelişmesi yaşanıyor. Genç file bekçisi Mert Günok'un kaleyi devralmasının ardından gözden düştü. Yönetim de bu noktada Ersin için kararını verdi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.05.2023- 09:42
Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.
Akşam'da yer alan haberde siyah-beyazlılar, Ersin'in satışından 3 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var.
22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.