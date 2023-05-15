Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Transfer...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu gelişmesi yaşanıyor. Genç file bekçisi Mert Günok'un kaleyi devralmasının ardından gözden düştü. Yönetim de bu noktada Ersin için kararını verdi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2023- 09:42