Avrupa medyasından Gedson Fernandes'le ilgili flaş iddialar geldi. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre Lazio, Portekizli futbolcu için 20 milyon euro ödemeye hazır. Hollanda basını ise Gedson'u Ajax'a hedef olarak gösterdi. Çezme'de satışın gerçekleşmesi halinde bu paranın 10 milyon euro'sunun Benfica'nın kasasına gireceği belirtildi. Çünkü oyuncunun haklarının yüzde 50'si, Portekiz ekibinde bulunuyor. Hollanda medyası ise bu bölgeye oyuncu arayan Ajax için Gedson'un biçilmiş kaftan olduğunu belirtti. Bu sezon Beşiktaş forması ile 33 resmi maça çıkan yetenekli oyuncu Gedson Fernandes 5 asist ile skora katkı sağladı. Beşiktaş yönetiminin de tecrübeli futbolcu için böyle bir rakam teklif edilmesi halinde hemen kabul etmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a talih kuşu kondu! İtalyanlardan dudak uçuklatan teklif
Gelecek sezonun planlamasına başlayan Beşiktaş'a dudak uçuklatan bir teklif geldi. Performansı ile dikkat çeken Gedson Fernandes için İtalyan devi yüksek bir teklif gönderdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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Yayın Tarihi: 15.05.2023- 06:40