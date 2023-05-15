Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Nathan Redmond, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Redmond transferinde flaş gelişme!
Beşiktaş haberleri: Siyah-beyazlılarda özellikle Şenol Güneş'in gelişyle yüksek bir performans sergileyen Redmond konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İşte İngiliz futbolcunun geleceği hakkındaki son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 15.05.2023- 16:00
İngiliz yıldız, siyah beyazlı takımın 2 yıllık kontrat teklifine sıcak baksa da eşi İstanbul'dan ayrılmak istiyor.
Redmond'un eşini İstanbul'da yaşamaya devam etme konusunda ikna etmeye çalıştığı, kabul etmesi halinde hemen yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.