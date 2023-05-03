Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 14:57