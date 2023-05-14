Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transfer dönemine dair raporunu yavaş yavaş netleştiriyor.
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.05.2023- 10:09
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transfer dönemine dair raporunu yavaş yavaş netleştiriyor.
Deneyimli teknik adamın savunmaya özellikle Premier Lig'den bir oyuncu istediği biliniyor ve bu kapsamda arayışlar sürüyor.
Ancak sezon başında Premier Lig'den gelen ve 1.8 milyon Euro yıllık ücret kazanan Romain Saiss'in durumu bu bölgeye yapılacak transferi doğrudan etkileyebilir.