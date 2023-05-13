Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Sky Sports yorumcusu Kevin Campbell'dan Dele Alli'nin Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt geldi.
Beşiktaş'a Dele Alli tepkisi! Ahmet Nur Çebi...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Beşiktaş'ta performansı ile beklentilerin altında kalan Dele Alli için İngiliz efsane isim Kevin Campbell'dan sert sözler geldi. Campbell'ın açıklamalarında Beşiktaş'a da dikkat çeken ifadeler vardı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.05.2023- 14:42
Fotomaç'ta yer alan haberde Campbell, Başkan Çebi'nin İngiliz oyuncu için "Bedelsiz olarak gelirse ona kapımız açık olur" açıklamasına istinaden, şu yorumu yaptı:
"Neler olup bittiğini çok net bilmiyorum. Ama bana göre bunun bir anlamı yok. Şu anda senin için yeterince iyi değil, bu yüzden onu geri gönderiyorsun. Ama yaz aylarında onunla ücretsiz olarak sözleşme mi imzalayacaksın? Bunun hiçbir anlamı yok."