U16 Gelişim Ligi finalinde Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.
U16 Gelişim Ligi final karşılaşmasında Beşiktaş ile Konyaspor, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar, 38'inci dakikada Cumali Gürsel'in golüyle 1-0 önde kapattı. Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, 48'inci dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. 59'uncu dakikada Ozan Sevim, attığı golle skoru belirledi: 3-0.
Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, U16 Gelişim Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı.
Konyaspor 0-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) U16 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş!
U16 Gelişim Ligi finalinde Konyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, şampiyon oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.05.2023- 20:24 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023- 20:28
U16 Gelişim Ligi finalinde Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.