Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jesse Lingard bombası! Sözleşmesi...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak isteyen siyah beyazlıların, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard'a talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetim, gelecek yıl transferde flaş isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Bu doğrultuda birçok futbolcuyla temas halinde olan Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.