İngiliz yorumcu açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'ta kalacak mı?

Bir zamanlar dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görülen Dele Alli sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu için büyük beklentilere giren siyah-beyazlı taraftarlar hüsrana uğradı. Yıldız futbolcu geleceği Beşiktaş'ta olacak mı? Ünlü yorumcu açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023- 09:56