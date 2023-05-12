Dele Alli sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olmuştu.
İngiliz yorumcu açıkladı! Dele Alli Beşiktaş'ta kalacak mı?
Bir zamanlar dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görülen Dele Alli sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu için büyük beklentilere giren siyah-beyazlı taraftarlar hüsrana uğradı. Yıldız futbolcu geleceği Beşiktaş'ta olacak mı? Ünlü yorumcu açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.05.2023- 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023- 09:56
İngiliz futbolcunun değeri zamanında 100 milyon Euro'ya çıkması ve yaşının daha 26 olması siyah-beyazlı ekip için büyük avantajdı.
Ama işler istenilen gibi gitmedi ve akıllara Ofansif Orta Saha'nın Beşiktaş'ta kalmamasına yönelik yorumlar yapıldı.