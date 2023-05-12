Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Mario Gomez ile milli futbolcu Cenk Tosun, GoTürkiye Youtube kanalında İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali ve turnuvada geçmişe yönelik anılarıyla ilgili sohbet gerçekleştirdi. İki tecrübeli forvet de birbirlerinden övgü dolu sözlerle bahsederken Cenk Tosun, "Yanımda diye söylemiyorum, benim birlikte oynadığım en iyi forvet Mario Gomez. Ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı. Milli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde birlikte oynadığı en iyi oyuncunun ise Quaresma olduğunu belirterek, "O çok yetenekliydi, muhteşem ortaları vardı. Gözleri kapalı bile orta yapabilirdi" yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Mario Gomez'e büyük övgü! "Birlikte oynadığım..."
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kariyerini sürdüren Cenk Tosun, Mario Gomez ile birlikte bir sohbet gerçekleştirdi. Milli oyuncu, Alman yıldıza övgü dolu sözler kullandı. İşte o ifadeler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
YEDEK FORVET İÇİN 17 GOL ÇOK FAZLA!
İki başarılı forvetin buluşmasına kendilerine yöneltilen, "Beşiktaş'ta beraber oynadınız, şampiyon oldunuz ve 46 gol (29 gol Gomez, 17 gol Cenk) attınız" sorusuna Cenk Tosun, "Çoğunu Mario attı" yanıtını verirken, Alman forvet ise "17 gol, yedek forvet için çok fazla" ifadelerini kullandı.
RÖVEŞATA GOLÜM YOK
Gomez, kariyerinde hiç röveşata golü atmadığını itiraf etti. Alman forvet, "Ben küçükken çok denemişimdir röveşata golünü. 20 yıl futbol oynadım ve 1 tane bile röveşata golüm yoktur. Cenk'i bu özel golü için (Benfica'ya attığı) ayrıca kutluyorum" dedi. Türkiye ve İstanbul'dan övgü dolu sözlerle bahseden Gomez, "Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, en iyi sezonumdu." dedi.