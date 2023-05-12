Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Mario Gomez ile milli futbolcu Cenk Tosun, GoTürkiye Youtube kanalında İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali ve turnuvada geçmişe yönelik anılarıyla ilgili sohbet gerçekleştirdi. İki tecrübeli forvet de birbirlerinden övgü dolu sözlerle bahsederken Cenk Tosun, "Yanımda diye söylemiyorum, benim birlikte oynadığım en iyi forvet Mario Gomez. Ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı. Milli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde birlikte oynadığı en iyi oyuncunun ise Quaresma olduğunu belirterek, "O çok yetenekliydi, muhteşem ortaları vardı. Gözleri kapalı bile orta yapabilirdi" yorumunu yaptı.