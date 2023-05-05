Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.