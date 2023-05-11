Beşiktaş'ta, Rumen futbolcu Alexandru Maxim'in geleceği merak konusuydu. Yıldız isimde karar verildi. İşte ayrıntılar...
Bonservisi alınacak mı? Beşiktaş'tan Alexandru Maxim kararı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Gaziantep FK'dan kiralık olarak Alexandru Maxim'i kadrosuna katmıştı. Rumen futbolcunun bonservisinin alınıp alınmayacağı merak edilirken, siyah-beyazlılar konuyla ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.05.2023- 17:05
Siyah-beyazlıların deprem felaketi sonrası TFF'nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim seneye olmayacak.
32 yaşındaki Rumen futbolcu beklenen çıkışı gösteremediği için önümüzdeki sezon kadroda düşünülmüyor.