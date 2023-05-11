Önümüzdeki sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde dev rakip!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek yılların planlamasını yapan Beşiktaş, ileri ucu güçlendirmek istiyordu. Siyah-beyazlılar Wolverhampton formasını giyen Raul Jimenez'i listesine alırken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.05.2023- 15:33
Siyah-beyazlılarda bu bölge için Wolverhampton'da kariyerini sürdüren Raul Jimenez gündeme geldi.
Portekiz basını, Meksikalı golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...