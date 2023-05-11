Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla adından söz ettiren Fabio Borini, Beşiktaş'ın transfer listesine girmişti.
Beşiktaş'ın Fabio Borini transferi zora girdi! İşte o detay
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın devre arasından beri transfer etmek istediği yıldız futbolcu Fabio Borini için flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyan yıldızın transferi çıkmaza girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 11.05.2023- 11:35
Ancak İtalyan futbolcunun transferinde yaşanan gelişmeler Kartal'ın keyfini kaçırdı.
Devre arasında bonservis bedeli ödenerek geleceği için farklı bir fiyatı olan Borini'nin menajerinin serbest oyuncu olarak Beşiktaş'la görüşmeleri sırasında bambaşka rakamlardan bahsetmesi Başkan Ahmet Nur Çebi'yi rahatsız etti.