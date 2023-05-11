İspanyol basını, Atletico Madrid'in talip olduğu Gedson için Kartal'ın kapıyı 20 milyon euro'dan açtığı için transferin zora girdiğini iddia etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes pahalı geldi! O takım transferden vazgeçti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Gedson Fernandes, Avrupa'da bazı takımların istediği isimler arasında yer alıyordu. Siyah-beyazlıların Portekizli oyuncu için talep ettiği miktar sonrası, o takım transferde vazgeçti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların 24 yaşındaki genç yıldız Gedson Fernandes, Atletico Madrid'e pahalı geldi.
İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euro'luk değer biçtiği kaydedildi.