FRANSIZLAR NAZLANIYOR

Siyah-beyazlıların, Lille kulübüne ilk teklifi; 1 milyon euro bir yıllık kiralama bedeli ve 6 milyon euro bonservis opsiyonu şeklinde olurken, ikinci teklifte 4,5 milyon euro'ya yıldız oyuncunun direk bonservisi istendi. Beşiktaş'ın yaptığı 4,5 milyon euro'luk bonservis teklifinin reddedildiği ancak Fransız ekibi Lille'in sezon sonunda Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi biteceği için kiralama teklifine de sıcak bakmadığı belirtildi. Lille cephesi, Beşiktaş'ın bonservis teklifini yükseltmesini beklerken ve aynı zamanda CSKA Moskova ile de görüşme halinde.