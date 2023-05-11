Beşiktaş'ın daha sezon bitmeden sürpriz bir transfer için girişimlere başladığı ortaya çıktı.
Beşiktaş'a Trabzonspor'dan yılın transferi! Şenol Güneş ikna etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlıların, Trabzonspor'da forma giyen yıldız oyuncu için girişimlere başladığı öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de transfer için bizzat devreye girdiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Trabzonspor'da kiralık oynayan Yusuf Yazıcı ile görüşmelerde bulunan Şenol Güneş, milli futbolcuyu Beşiktaş'a gelmeye razı etti.
Fotomaç'ın haberine göre, tecrübeli hocanın ısrarı karşısında ikna olan Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya gitmekten vazgeçtiği ve önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giymeye hazırlandığı öğrenildi.