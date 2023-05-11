Spor Toto Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyen başarılı oyuncu Umut Nayir önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan milli futbolcu "Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. " ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Umut Nayir açıkladı! Beşiktaş'a dönecek mi?
Spor Toto Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyen başarılı oyuncu Umut Nayir önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu "Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. O gün gelirse konuşuruz. " ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
İŞTE UMUT NAYİR'İN SÖZLERİ:
Bireysel anlamda çok güzel bir sezon geçiriyorum. Milli takım forması giymek nasip oldu bu sezon bu anlamda gayet mutluyum. Maç maç ilerlemekten başka çaremiz yok kredimiz çok az bu yüzden birçok puan hesabı yapıyoruz. Bu sezon istikrarlı bir şekilde süre alıyorum.
Giresunspor'da yakaladığım istiktarı Ümraniyespor'da da yakaladım bunu devam ettirmek istiyorum. Yıllardır kendime birşeyler katmaya çalışan biri olarak tecrübelendim. Türkiye'de transferler hikayalerinde hücum bölgesindeysen kendini gösterirsen eğer transfer tekliflerinde adın geçmeye başlıyor.