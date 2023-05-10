Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a tanıdık isim! Muleka giderse...
Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda gelecek sezonun yapılanmasına başlayan yönetim, forvet hattına takviye yapacak. Siyah-beyazlı ekip, rotasını tanıdık bir isme çevirdi. Ancak transferin gerçekleşmesi için Muleka'nın takımdan ayrılması gerekecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2023- 06:40
Siyah beyazlı yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda golcü hamlesi yapmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş forvet mevkiine yapılacak takviye için eski Umut Nayir'i listesine dahil etti.