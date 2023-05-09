Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl, siyah beyazlılarda kalmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Kartal'ın tek bir şartı var. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu olan Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor.

Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, Antalya deplasmanında hocasının kendisine ikinci yarıda tanıdığı şansın karşılığını, yaptığı asistle verdi. Gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymek isteyen 30 yaşındaki orta saha için yönetim ve teknik heyet ekonomik uygunluk şartı koşuyor. Alanyaspor opsiyonu 500-600 bin euro seviyesine düşürürse değerlendirme yapılacak.