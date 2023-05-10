Valerien Ismael İngiltere yolcusu! Başka özel olarak istiyor

Beşiktaş'ta sezon başında iyi başlayan ama sonunu iyi getiremeyen Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik direktör bir süre takımsız kaldıktan sonra flaş bir iddia ortaya geldi. Valerien Ismael İngiltere yolcusu. Başkan tecrübeli teknik direktörü özel olarak istiyor. İşte detaylar...