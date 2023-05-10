2021/22 sezonunda Valerien İsmael Beşiktaş'ın teknik direktörü olmuştu.
Valerien Ismael İngiltere yolcusu! Başka özel olarak istiyor
Beşiktaş'ta sezon başında iyi başlayan ama sonunu iyi getiremeyen Valerien Ismael ile yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik direktör bir süre takımsız kaldıktan sonra flaş bir iddia ortaya geldi. Valerien Ismael İngiltere yolcusu. Başkan tecrübeli teknik direktörü özel olarak istiyor. İşte detaylar...
MAHMUD ÇAPUTLU| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2023- 11:08
18 resmi maça çıkan teknik direktör bu maçlarda 1.72 puan ortalaması yakaladı.
İşler istediği gibi gitmeyince Fransız teknik direktör ile Beşiktaş yollarını ayırdı.