2027'ye kadar Rangers ile sözleşmesi olan Rıdvan için ilk seçenek kiralık olarak transfer olmak. Yetenekli oyuncunun öz güvenini yeniden kazanmasını isteyen İskoç devi, Beşiktaş ve Süper Lig ihtimaline oldukça sıcak yaklaşıyor. Bu sezon 10 maça çıkan ve 487 dakika sahada kalan Rıdvan, 1 asistlik katkı sağladı.