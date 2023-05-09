Beşiktaş'taki başarılı performansı sonrası İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı formayla yeniden Süper Lig'e dönüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi!
Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon Euro bedelle Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İskoç ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç sol bekin, yeniden siyah beyazlılara dönüş ihtimali doğdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.05.2023- 06:40
21 yaşındaki genç sol bek, Beşiktaş forması ile kendisini ispatlamış ve 2022 yazında İskoçya'ya transfer olmuştu.