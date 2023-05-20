Miramon'u scout ekibinden gelen rapor sonrasında Şenol Güneş'in izlediği ve tecrübeli çalıştırıcının onay vermesinin ardından harekete geçildiği belirtildi. Beşiktaş, Şenol Güneş'in transfer listesinde olan ve ismi sır gibi saklanan bir yıldız orta sahayı da kadrosuna katacak. Bu transferdeki çalışmalar ise titizlikle devam ediyor. Beşiktaş, transferleri haziran sonuna kadar bitirmeyi planlıyor.