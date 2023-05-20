Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş, önceliği orta sahaya ve savunmaya vermiş durumda.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tangocu orta saha! Manchester United ve Milan da devrede
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir oyuncu geldi. Siyah beyazlılar, orta saha transferi için rotasını Arjantin'e çevirmişti. Kartal'ın peşinde olduğu yıldız ortaya çıktı. Öte yandan Beşiktaş'ın bu transferde Manchester United ve Milan gibi rakipleri de bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Everton'dan ayrılacak olan Yerry Mina transferinde büyük mesafe kat eden Siyah-Beyazlılar, orta saha için de rotasını Arjantin'e çevirdi.
Akşam'ın haberine göre, Kartal'ın hedefindeki isim ise Gimnasia La Plata'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ignacio Miramon.