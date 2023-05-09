Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Tunuslu maestro! Teklif edilecek rakam...
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Gelecek yıl orta sahaya takviye yapmak isteyen Kartal, aradığı ismi Almanya'da buldu. Köln'de forma giyen o yıldıza Şenol Güneş'in de onay verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Josef de Souza'nın ayrılığının ardından orta saha ve ön libero bölgesine arayışlarını sürdüren, Amir Hadziahmetovic'le birlikte rotasyonu sağlayacak bir oyuncu arayan siyah-beyazlıların gündemine Köln'le sözleşmesi biten Ellyes Skhiri geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, M'Gladbach'ın da istediği Tunuslu oyuncu için ilk görüşme yapılırken olumlu dönüş sağlandı.