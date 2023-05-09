KARA KARTAL BÜTÇESİNİ AŞMAYACAK



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skhiri, siyah-beyazlıların maaş skalasının üzerinde bir rakam istiyor. Tunusu yıldız rakamsal olarak şartları aşağı çekerse anlaşma olacak. Skhiri için düşünülen rakam 1-1.2 milyon euro arasında bir maaş, ayrıca 3 yıl için toplam 1.2 milyon euro'yu bulacak bir imza parası.