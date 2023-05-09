Gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde büyük şok!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda hücum hattına yönelen siyah beyazlılarda gündeme Raul Jimenez gelmişti. Ancak Kartal, Meksikalı yıldızın transferinde şok bir haberle sarsıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 09.05.2023- 06:40
Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre Wolverhampton, 32 yaşındaki Meksikalı forvet ile yollarını bu yaz ayırmaya hazırlanıyor.