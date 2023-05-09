İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e imza atmadan önce bir süre kulüpsüz bile kalan Borini, an itibarıyla Beşiktaş ile görüşüyor ve olumsuz bir durum olmazsa da önümüzdeki yaz Kartal'a imza atmayı planlıyor!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'ten de onay çıktı! İmza sezon sonunda...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta bir süredir görüşmelerin sürdüğü Fabio Borini konusunda son olarak Şenol Güneş'in raporu bekleniyordu. Güneş, İtalyan yıldız için olumlu rapor verince oyuncuyla imzaların sezon sonunda atılması bekleniyor. İşte transferdeki detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'INA FABIO BORINI TRANSFERİ
Andrea Pirlo ile birlikte kariyerinde tekrar çıkışa geçen yetenekli kanat, Beşiktaş'ta oynamaya oldukça sıcak bakıyor ve temel şartlarda da daha şimdiden anlaşma sağlandı.
Akşam'da yer alan haberde son olarak ise Şenol Güneş'in de sisteminde özellikle görmek istediği İtalyan hücumcu, taktiksel anlamda bilgili oluşuyla da deneyimli hocanın 11'indeki ilk isimlerden olacak.