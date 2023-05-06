Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Son 10 karşılaşmasında 1 kez mağlup olan siyah-beyazlılar, yükselişi sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise orta sıralardan yukarı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.