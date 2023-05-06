Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI İZLE (Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım)

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Son 10 karşılaşmasında 1 kez mağlup olan siyah-beyazlılar, yükselişi sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise orta sıralardan yukarı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 20:20