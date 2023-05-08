Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürüyor. Siyah beyazlılar, en az 5 futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.
Beşiktaş'tan transferde dev harekat! 5 isim birden geliyor...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda gelecek sezon için transferde düğmeye basıldı. Yönetim bu noktada Şenol Güneş'in belirlediği 5 bölge için devreye girecek. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.05.2023- 16:47
Hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek.
TRT Spor'un haberine göre; defansa lider özellikte ve tecrübeli en az 1 transfer yapılması düşünülüyor.