BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Pep Biel bombası!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah beyazlılar yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündemine sürpriz bir ismi aldı. Özellikle Şenol Güneş'in orta saha rotasyonu için arayışları sürerken bu sezon Olympiacos forması giyen Pep Biel gündeme geldi. Peki kimdir Pep Biel işte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2023- 10:23 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023- 10:23