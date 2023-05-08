Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle zirve yarışına adeta ortak oldu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Pep Biel bombası!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah beyazlılar yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündemine sürpriz bir ismi aldı. Özellikle Şenol Güneş'in orta saha rotasyonu için arayışları sürerken bu sezon Olympiacos forması giyen Pep Biel gündeme geldi. Peki kimdir Pep Biel işte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.05.2023- 10:23 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023- 10:23
Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle zirve yarışına adeta ortak oldu.
Siyah-beyazlılarda bir yandan da gelecek sezon hamleleri için çalışmalar devam ediyor.
Son olarak Beşiktaş'ın gündemine aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Pep Biel geldi.