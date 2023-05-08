Beşiktaş'tan flaş hareket! Şampiyonluk için dev prim

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş son haftalarda aldığı galibiyetlerde adeta bir anda şampiyonluk yarışına ortak oldu. İddiası azda olsa devam eden Kartal olası bir şampiyonluk için kararını verdi. İşte Beşiktaş'tan dev şampiyonluk primi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2023- 11:17