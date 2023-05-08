Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu.
Beşiktaş'tan flaş hareket! Şampiyonluk için dev prim
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş son haftalarda aldığı galibiyetlerde adeta bir anda şampiyonluk yarışına ortak oldu. İddiası azda olsa devam eden Kartal olası bir şampiyonluk için kararını verdi. İşte Beşiktaş'tan dev şampiyonluk primi... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.05.2023- 11:17
Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak haftayı kayıpsız kapattı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun kaydetti.