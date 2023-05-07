ERMAN TOROĞLU – FİZİK FARKI
İlk 20 dakika iki takım da uyuttu. Sonra Antalyaspor biraz oynamaya başladı. Pozisyonlara da girdiler, golü de buldular. Ama ikinci golü bulamadılar. Büyük takımlarla oynarken ikinci golü bulacaksın yoksa zorlanırsın. İkinci yarı Beşiktaş kımıldamaya başladı. Klasik Aboubakar golü. Sonra Beşiktaş pozisyonları yakalamaya başladı. İlk yarıdaki çabuk hücuma çıkan Antalyaspor yok. Aslında Beşiktaş'ın arka tarafı çok müsait. Ama fizik olarak siyah-beyazlılar vakit ilerledikçe daha fazla ayakta kaldılar.