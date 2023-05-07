"DAHA KARAR VERİLMEDİ"

Oyuncunun menajeri Simon Cziommer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "M. United'daki durumuyla alakalı verilmiş bir karar yok. Erik ten Hag ile görüşmelerimiz var ancak buradan bir sonuç çıkarılmamalı. Bekleyip, kulübün ne istediğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.