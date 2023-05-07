Yaz transfer döneminde Beşiktaş, Burnley'den kiralık olarak Wout Weghorst'u kadrosuna katmış ve Hollandalı golcü devre arasında Manchester United'a gitmişti.
Beşiktaş'la anılıyordu! Manchester United'dan Wout Weghorst ve transfer kararı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Devre arasında Beşiktaş'tan Manchester United'a giden Wout Weghorst, İngiltere'de aradığını bulamadı ve Kırmızı Şeytanlar'da istenen performansı gösteremedi. Hollandalı golcünün adı yine Beşiktaş'la anılırken, Manchester ekibinin bonservisi konusunda kararını verdiği iddia edildi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Premier Lig'de 13 maça çıkan ve 673 dakika sahada kalan 30 yaşındaki santrfor sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi.
Bonservisi halen Burnley'de bulunan Weghorst konusunda Kırmızı Şeytanlar, transferde kararını verdi. İşte detaylar...