Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.
Siyah beyazlılar kritik müsabakadan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Beşiktaş'ın galibiyet sayıları 54 ile 90'da Vincent Aboubakar ve 84'te Cenk Tosun'dan geldi.
Antalyaspor'un tek golünü ise 32. dakikada Ömer Toprak kaydetti. Öte yandan Akdeniz ekibinde Bünyamin Balcı 82. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş ligde 68 puanla 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada kaldı.