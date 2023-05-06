Beşiktaş yaz transfer döneminde Standard Liege'den Jackson Muleka'yı 3.35 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Jackson Muleka kararı! Gelecek sezon...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transferde de gaza bastı. Önceliği iç transfere veren siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Jackson Muleka konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.05.2023- 09:55
Sezon sonunda gönderilecek iddiaları artan Jackson Muleka için teknik direktör Şenol Güneş'in raporunun çok farklı olduğu öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; deneyimli çalıştırıcının Muleka'yı kazanmak istediği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği öğrenildi.