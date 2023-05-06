Süper Lig'de son olarak sahasında Galatasaray'ı mağlup eden ve şampiyonluk için yeniden umutlanan Beşiktaş'ta Aboubakar rüzgarı esiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Araplar Vincent Aboubakar'da bin pişman! Cristiano Ronaldo...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arasında Al Nassr'dan bedelsiz olarak eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Kamerunlu golcü siyah-beyazlıların skor yükünü üstlenirken, bu performans sonrası Cristiano Ronaldo ise eleştirilerin hedefi oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Devre arasında siyah-beyazlı takıma gelen Kamerunlu yıldız, attığı gollerle 3. Beşiktaş döneminde de adından sıkça söz ettiriyor.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan bedelsiz transfer olan Aboubakar, 12 lig maçında 8 gol ve 1 asiste imza attı.