ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE CANLI | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE CANLI | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Son 10 karşılaşmasında 1 kez mağlup olan siyah-beyazlılar, yükselişi sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise orta sıralardan yukarı çıkmanın hesaplarını yapıyor. Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesi 11'ler belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 17:55 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023- 18:02