Antalyaspor - Beşiktaş maçında VAR'dan kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadelenin 83. dakikasında Nathan Redmond, Bünyamin Balcı'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, faul verdi. Ancak VAR'da yapılan inceleme sonrasında hakem, pozisyonda bariz gol şansı sebebiyle Bünyamin Balcı'ya kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 20:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023- 20:59