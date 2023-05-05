Beşiktaş yönetimi yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, kiralık oyuncuların ayrılma ihtimaline karşılık öncelikle bu bölgeler için girişimlerine hız verdi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ukraynalı yıldız! Nathan Redmond ayrılırsa o gelecek
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar gelecek yılın planlamalarına dört bir koldan devam ediyor. Bu doğrultuda Kartal, Nathan Redmond'un sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda o bölgeyi Ukraynalı yıldızla dolduracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Son dönemde takımın en önemli isimlerinden biri olan ve kiralık olarak forma giyen Redmond'un ayrılması durumunda 10 numara mevkiine yapılacak olan takviye Ukrayna'da bulundu.
Fotomaç'ın haberine göre, yönetimden Talisca tarzında bir oyuncu isteyen Şenol Güneş'in önüne 5 farklı oyuncunun ismi getirildi. Genk'ten Mike Tresor, America'da oynayan Şilili Diego Valdez, Dinamo Zagreb'den Marko Tolic, Olympiakos'tan Pep Biel ve Dinamo Kiev'den Vitaliy Buyalskyi için hazırlanan raporlar Güneş'e sunulurken; tecrübeli teknik adam Vitaliy Buyalskyi için 'olumlu' ifadeler kullandı.