Beşiktaş devre arasında Yukatel Kayserispor'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Onur Bulut'u kadrosuna katmış ve bu transfer olay olmuştu. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut'a açtığı davada oy birliğiyle oyuncuyu haklı buldu. Sarı-kırmızılı takım, karar sonrası Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kurulu'na başvurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.