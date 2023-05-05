Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kurulu'na başvurduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Profesyonel futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'ne transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kuruluna başvurmuş bulunmaktayız.— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) May 5, 2023
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/s9jHkRBwna