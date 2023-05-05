Serdar Saatçı, sezon başında Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekiplerinden Braga'ya transfer oldu. Genç futbolcu, siyah-beyazlı takım hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Beşiktaş'tan ayrılmıştı! Serdar Saatçı'dan flaş itiraf
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Braga'ya 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Serdar Saatçı, o dönemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki futbolcudan flaş bir itiraf da geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
BEŞİKTAŞ'TAKİ KARNESİ
Serdar Saatcı, Beşiktaş forması ile toplamda 15 resmi müsabakada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 1 kez gol atıp 1 kez de asist yaptı. Genç defans oyuncusu, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini ve Valerien Ismael ile yaşadıklarını Tivibu Spor'da anlattı.
MORALİM BOZULDU
Serdar, "Kampın ikinci maçıydı. İlk maçta da yedek başlamıştım, oyuna girdikten sonra güzel bir performans göstermiştim. Bir sonraki maçta 11'de başlayacağımı düşünüyordum. Açıklanan kadroyu görünce moralim bozuldu.