Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Antalyaspor maçı öncesi konuştu! "Geriden geldiğimiz için..."
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33 haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 18:38 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023- 18:48
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
Geriden geldiğimiz için her maçı final havasında oynamak zorundayız. Oyun olarak iyi bir aşama kaydettik ama yeteli değil. Felsefe olarak sahaya iyi yansıtırsak güzel sonuçlar geliyor. Antalyaspor son zamanlarda formda, geçiş oyununu iyi oynuyorlar.
Rakibimizin pozisyonuna bakmıyoruz. Galip gelmek istiyoruz.