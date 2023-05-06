Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Geriden geldiğimiz için her maçı final havasında oynamak zorundayız. Oyun olarak iyi bir aşama kaydettik ama yeteli değil. Felsefe olarak sahaya iyi yansıtırsak güzel sonuçlar geliyor. Antalyaspor son zamanlarda formda, geçiş oyununu iyi oynuyorlar.

Rakibimizin pozisyonuna bakmıyoruz. Galip gelmek istiyoruz.