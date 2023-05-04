Beşiktaş, gelecek sezon Şenol Güneş yönetiminde ligde şampiyonluk hedefliyor. Yönetim ise bu doğrultuda bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İlk hedef stoper takviyesi. Defansa yapılacak takviye noktasında da adaylar netleşmeye başladı.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan stoper hamlesi! İşte öne çıkan 3 isim
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rotasını yeni sezon planlamasına çevirdi. Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığından ötürü savunma hattına takviye isteyen siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, "Operasyon geçiren Tayyip Talha'nın yerine bir stoper alabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Kartal, transfer listesine 3 isim ekledi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
İLK ADAYLAR: CALVO VE DENAYER
Fotomaç'ın haberine göre Kartal'ın listesinin ilk sırasında Konyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Francisco Calvo ile Shabab Al-Ahli'nin yıldızı Jason Denayer olduğu ifade edildi.
Siyah-beyazlıların stoper adayları arasındaki bir diğer isim de Jason Denayer. Beşiktaş yönetimi yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebiyle bir süredir sağ stoper arıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın görüştüğü isimlerden birisi de daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Jason Denayer. Sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelen 27 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, Dubai'de Shabab takımına gitti. Ancak bu süreçte hem Dünya Kupasına gitme şansını kaybetti, hem de futboldan uzaklaştı.
33 MAÇTA 4 GOL ATTI
Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında Konyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan stoper Francisco Calvo yer alıyor. Sezon başında MLS Ligi takımlarından San Jose'den yeşil-beyazlı takıma 495 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kosta Rikalı savunma oyuncusu, bu sezon 33 maçta sahaya çıktı ve 4 gol kaydetti. Konyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon euro.
9 FARKLI TAKIMDA OYNADI
Francisco Calvo kariyerinde Konyaspor dışında San Jacinto, Herediano, Perez Zeledon, Nordsjaelland, Santos FC, Saprissa, Minnesota ve Chicago gibi takımların da formalarını giydi. 30 yaşındaki Kosta Rika'lı oyuncu 372 resmi maçta 48 gol atarken, 14 de asist yapmayı başardı.