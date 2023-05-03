Süper Lig devlerinden Beşiktaş yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna Wout Weghorst'u katmıştı.
Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrıldığına bin pişman! O haberle sarsıldı
Sezon başı Beşiktaş'a transfer olan Wout Weghorst gösterdiği performans ile hem taraftarın gönlünü kazanmış hem de Avrupa devlerinin radarına girmişti. Devre arasında Avrupa devi Manchester United'in yolunu tutan yıldız futbolcu burada umduğunu bulamadı ve aldığı flaş haber ile bin pişman oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Yıldız oyuncu siyah beyazlılarda kısa sürede sergilediği futbolla taraftarları kendisine hayran bırakmayı başardı.
Futbolcu özellikle Dünya Kupası'nda ülkesi Hollanda'nın milli takımında ortaya koyduğu oyunla futbol dünyasının ilgisini çekmiş ve İngiliz devi Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Yıldız isme ise Manchester United'dan üzen haber geldi.