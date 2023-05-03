Wout Weghorst Beşiktaş'tan ayrıldığına bin pişman! O haberle sarsıldı

Sezon başı Beşiktaş'a transfer olan Wout Weghorst gösterdiği performans ile hem taraftarın gönlünü kazanmış hem de Avrupa devlerinin radarına girmişti. Devre arasında Avrupa devi Manchester United'in yolunu tutan yıldız futbolcu burada umduğunu bulamadı ve aldığı flaş haber ile bin pişman oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2023- 16:24 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023- 16:37