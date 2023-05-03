Süper Lig devlerinden Beşiktaş şimdiden gelecek sezon planlamalarına geçti. Siyah beyazlılar kadrosuna katacağı yıldız isimlerle gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Beşiktaş'a James Rodriguez transferinde şok!
Beşiktaş'ta gelecek sezonun çalışmaları sürerken transfer edilmek isteyenen yıldız futbolculardan biriside James Rodriguez'di. Siyah-beyazlı ekip Kolombiyalı futbolcu için şartları zorlarken flaş bir gelişme yaşandı. James'i transfer etmek istiyorlar. İşte detaylar... (BJK spor haber)
Bu anlamda Beşiktaş'ta gündeme gelen oyunculardan birisi ise James Rodriguez. Siyah beyazlıların yakından ilgilendiği James Rodriguez için yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor.
fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in derlediği habere göre; Kolombiya basınından Semana'da yer alan haberde James Rodriguez ile en çok ilgilenen takımların Brezilya ekibi Botafogo ve Beşiktaş olduğu kaydedildi. Oyuncu için Güney Amerika ekibi Botafogo'nun teklif bile sunduğu ancak James'in ekonomik nedenlerle bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.