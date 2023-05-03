fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in derlediği habere göre; Kolombiya basınından Semana'da yer alan haberde James Rodriguez ile en çok ilgilenen takımların Brezilya ekibi Botafogo ve Beşiktaş olduğu kaydedildi. Oyuncu için Güney Amerika ekibi Botafogo'nun teklif bile sunduğu ancak James'in ekonomik nedenlerle bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.