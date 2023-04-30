Beşiktaş'ta herkes az da olsa devam eden şampiyonluk için şanslarını zorlayacaklarını ifade etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Galatasaray derbisine nasıl hazırlandı? İşte Ümraniye'deki son durum!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Dev derbiye yoğun bir şekilde hazırlanan siyah-beyazlılar, sahasındaki mücadeleyi kazanmak istiyor. İşte zorlu derbi öncesi Ümraniye'deki son durum... | Beşiktaş haberleri
Sabah'ta yer alan habere göre Teknik Direktör Şenol Güneş, tüm hafta tesislere ilk gelen isimdi. Son 5 maçını yeniden izlediği rakibinin röntgenini çekti.
Teknik ekip her gün ayrı bir oyuncu grubayla toplantı yaptı. Salı-çarşamba savunma, perşembe-cuma hücum futbolcuları ile görüşüldü.