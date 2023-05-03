Derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş'ta Şenol Güneş yönetime transfer raporunu iletti.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Djiku harekatı! Bonservis sorunu yok
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarına ışık tutan Beşiktaş'ta gözler gelecek sezonun planlamasına çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş özellikle savunmaya takviye istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Gelecek sezon savunmasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku ile temas kurdu.
Beşiktaş Yönetimi'nin 28 yaşındaki Ganalı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun ilk görüşmede Beşiktaş'ın teklifine olumlu cevap verdiği belirtildi. Ancak iki taraf arasında pazarlıklar sürüyor.