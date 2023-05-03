Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan stoper hamlesi! Süper Lig'den gelecek
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı yenerek zirve inadını sürdüren Beşiktaş, gelecek yıl için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların Süper Lig ekibinin stoperiyle ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.05.2023- 10:19
Güneş'in sakatlığı sebebiyle Tayyip Talha Saruç'un yerine oyuncu bakacaklarını açıklamasının ardından transferde öncelik stoper bölgesine verildi.
Siyah-beyazlıların listesinde Süper Lig'den bir oyuncu öne çıkıyor.