Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı kulübün gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması!
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceyhun Kazancı, merak edilen transfer sorularına da yanıt verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Kazancı, performansıyla Galatasaray derbisine damgasını vuran Gedson Fernandes'e henüz resmi bir teklif gelmediğini belirtti.
Fernandes'in bir yıl daha takımda kalmasını istediklerini vurgulayan Kazancı, "20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica'da. Bonservisi gelirinim yarısını Benfica alacak. O nedenle beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.